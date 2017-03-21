Первые случаи возгорания сухой травы зафиксированы в столице

В столице зафиксировали первые случаи возгорания сухой травы, передает телеканал "Москва 24".

Ранняя весна привела к тому, что сотрудники авиационного центра, добровольного спасательного отряда "Ангел" и центра кризисных ситуаций вынуждены усилить контроль. Отслеживать возгорания будут и с вертолетов. Добровольцы прочешут парки. В Троицком и Новомосковском округах на дежурства выйдут сотрудники компании "Автомобильные дороги".

В марте 2017 года трава уже горела на Братеевской и Ясеневой улицах. На территории города жечь сухостой запрещено. Нарушители могут отделаться штрафами, но в случае ущерба для леса грозит уголовная ответственность.