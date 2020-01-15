Новый дорожный элемент стал причиной многочисленных аварий

Смертельно опасен – так водители пишут в соцсетях о так называемом дорожном зубе в 1-ом Краснокурсантском проезде. Автомобилисты утверждают, что в сумерках аварийный выступ почти не заметен, однако удар об него может привести к ДТП с жертвами.

Работы в первом Краснокурсантском проезде еще не закончились. В департаменте капремонта пообещали, что на опасном участке появятся специальная разметка и предупреждающий знак.

Хороший пример абсолютно такой же организации движения как на Краснокурсантском проезде – это улица Большая Никитская, она была благоустроена четыре года назад. Две полосы движения по 3,25 метра, и парковка, которая находится вдоль проезжей части, она также в карманах.