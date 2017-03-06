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Новости

06 марта 2017, 15:47

Безопасность

Пресс-конференция о защите медработников прошла 2 марта

Пресс-конференция о защите медработников прошла 2 марта

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2 марта в пресс-центре Агентства "Москва" состоялась пресс-конференция, посвященная защите медработников, которые находятся при исполнении служебных обязанностей. Случаи нападения на сотрудников скорой медицинской помощи – не редкость. В Госдуме идет подготовка законопроектов, позволяющих обезопасить работу медработников.

На пресс-конференции была озвучена статистика происшествий и перечислены возможные меры ужесточения наказаний для преступников.

Участие в обсуждении приняли:

  • председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова;
  • председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко;
  • член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.
безопасность пресс-конференции медработники медицина
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