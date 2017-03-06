06 марта 2017, 15:47Безопасность
Пресс-конференция о защите медработников прошла 2 марта
2 марта в пресс-центре Агентства "Москва" состоялась пресс-конференция, посвященная защите медработников, которые находятся при исполнении служебных обязанностей. Случаи нападения на сотрудников скорой медицинской помощи – не редкость. В Госдуме идет подготовка законопроектов, позволяющих обезопасить работу медработников.
На пресс-конференции была озвучена статистика происшествий и перечислены возможные меры ужесточения наказаний для преступников.
Участие в обсуждении приняли:
- председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова;
- председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко;
- член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова.