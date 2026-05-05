Мошенники стали обманывать пользователей компьютерных игр

Новая схема мошенников в России нацелена на любителей компьютерных игр и связана с покупкой игровых предметов или аккаунтов в интернете. Чаще всего такие случаи встречаются в играх "Викинги. Война кланов", "Страж королевства" и Roblox.

Аферист связывается с владельцем аккаунта и предлагает купить его по цене выше рыночной. Затем злоумышленник якобы начинает сомневаться в сделке и просит предоставить контакты человека, который может подтвердить, что продавец действительно владеет аккаунтом.

Когда мошенники получают необходимые данные, они создают фейковый аккаунт в мессенджере, используя поддельный номер телефона. От имени поручителя они связываются с жертвой и просят им продиктовать код подтверждения, поступивший в СМС, или перевести деньги для разблокирования счета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.