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29 декабря 2015, 08:15

Автомобили

Россияне смогут зарегистрировать одну машину на двух владельцев

Россияне смогут зарегистрировать одну машину на двух владельцев

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Постановка автомобилей на учет может значительно измениться. Транспортное средство помимо собственника сможет регистрировать тот, кто фактически пользуется машиной, но для этого потребуется разрешение от хозяина авто. Предлагается запретить оформлять машину на ребенка или недееспособное лицо. Сейчас этим часто пользуются, чтобы избежать уплаты налогов и штрафов, но могут разрешить регистрировать автомобиль сразу на двух владельцев, например, супругов.

Еще одно изменение касается регистрационных знаков. Их можно будет выбирать, но прежде придется поторговаться на аукционе. Есть предложение сделать номера частной собственностью. По сути владелец сможет их оставлять за собой в пожизненное пользование и передавать по наследству. Поправки в законопроект готовят ко второму чтению в Госдуме, передает телеканал "Москва 24".
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