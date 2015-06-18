Правительство России готовит поправки в закон об утилизации автомашин

Правительство завершает работу над поправки в закон об утилизации автомобилей. В документе прописаны способы финансирования этого недешевого процесса, передает телеканал "Москва 24".

По проекту, запустить переработку можно будет двумя способами: либо производители самостоятельно утилизируют продукцию, либо объединятся в союзы и наймут специального оператора. В любом случае, стоимость придется закладывать в цену товара, то есть автомобили подорожают.

Если производители откажутся утилизировать машины, им придется сделать экологической взнос в Государственный бюджетный фонд обращения с отходами потребления. Организация будет финансировать создание предприятий по переработке.