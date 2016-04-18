В Омской области из-за тумана произошли три крупных ДТП

Сразу три крупные аварии произошли в Омской области из-за тумана. На Черлакском тракте столкнулись в общей сложности 26 машин, есть пострадавшие. Обошлось без жертв, однако ДТП серьезно осложнили движение на трассе. Пробка растянулась на десятки километров. Последствия ликвидировали с помощью специалистов МЧС. В данный момент движение восстановлено, передает телеканал "Москва 24".