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Новости

31 мая 2012, 12:38

Нагрузка авиадиспетчера регулируется советскими нормативами

Нагрузка авиадиспетчера регулируется советскими нормативами

В аэропортах смягчили правила досмотра

Авиапассажирам разрешили не снимать обувь

Максимальное число самолетов, за которыми может следить авиадиспетчер, — 6. Но иногда число возрастает до 18, и диспетчерам приходится следить за огромным количеством воздушных судов. Помимо такой загруженности возникают и другие проблемы. В мае этого года полностью отказала плановая система: на индикаторе пропала информация о позывных, номер рейса и скорость полета. Авиадиспетчеры оказались фактически в военно-полевых условиях.
авиа самолеты Александр Дудкин новости
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