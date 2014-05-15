Памятник культуры в Большом Козловском переулке выставят на торги

Потенциальным инвесторам в Москве представили объект культурного наследия по адресу Большой Козловский переулок, дом 11 строение четыре. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому его готовы сдать в аренду по цене один рубль за квадратный метр. Аукцион пройдет в июне.

Участникам презентации также рассказали о новом виде торгов по реализации объектов культурного наследия. "Обратный опцион" в будущем даст возможность представителям бизнеса приобретать исторические здания в собственность.