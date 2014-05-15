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15 мая 2014, 19:15

Экономика

Памятник культуры в Большом Козловском переулке выставят на торги

Памятник культуры в Большом Козловском переулке выставят на торги

Желтый бриллиант продан на аукционе за рекордные 16,35 млн долларов

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Потенциальным инвесторам в Москве представили объект культурного наследия по адресу Большой Козловский переулок, дом 11 строение четыре. Здание находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому его готовы сдать в аренду по цене один рубль за квадратный метр. Аукцион пройдет в июне.

Участникам презентации также рассказали о новом виде торгов по реализации объектов культурного наследия. "Обратный опцион" в будущем даст возможность представителям бизнеса приобретать исторические здания в собственность.
Сюжет: Московский бизнес: торги в столице
аукционы объекты культурного наследия новости инвесторы Иван Лозовой недвижимость
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