"Парящий мост" в парке "Зарядье" прошел испытания

"Парящий мост" в парке "Зарядье" станет одной из лучших смотровых площадок в городе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает телеканал "Москва 24".

Конструкцию уже протестировали. Прочность комплекса проверили нагрузкой в двести сорок тонн. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, испытания проходили в течение суток. По результатам выяснилось, что на смотровой площадке смогут одновременно находится 3–4 тысячи человек.

"Парящий мост" представляет собой конструкцию в виде гигантской буквы V. Его длина составит примерно 70 метров, а высота – 13 метров. Сооружение будет стоять на опорах, а смотровая площадка с высокими ограждениями буквально воспарит над землей. С моста откроется прекрасный вид на парк, Кремль и город.