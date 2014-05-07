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Новости

Новости

07 мая 2014, 08:15

Ветераны войны приняли участие в замене спирали горелки Вечного огня

Ветераны войны приняли участие в замене спирали горелки Вечного огня

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Газовики проверили горелки Вечного огня

Газовики проверят горелки Вечного огня в преддверии 23 февраля

В канун 9 мая на красной площади заменили спираль горелки Вечного огня. От будничной процедуру отличало то, что Александровский сад закрыли для посещения на несколько часов. А переносил пламя с основной горелки на миниатюрную копию постамента вместе с генеральным директором "Мосгаза" участник Великой Отечественной войны Константин Пинемасов. Вернул Вечный огонь на место артист Владимир Зельдин. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
Вечный огонь Александровский сад Анастасия Трегубова Великая Отечественная война ветераны Наиль Губаев новости Антон Анисимов
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