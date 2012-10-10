Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Pussy Riot

Мосгорсуд 10 октября рассмотрит кассационную жалобу на приговор участницам панк-группы Pussy Riot. Первое заседание по кассационной жалобе состоялось 1 октября, но тогда вопрос об отмене приговора так и не был рассмотрен. Заседание отложили из-за того, что одна из осужденных Екатерина Самуцевич ходатайствовала об отказе от услуг своих адвокатов по причине "несовпадения позиций". Интересы Самуцевич сегодня будет представлять другой адвокат.

За дальнейшим развитием событий будет следить наш корреспондент Марина Сезина.