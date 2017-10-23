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Общество

23 октября 2017, 13:03

Кто и зачем посещает открытые лекции

Мослекторий образование

В Культурном центре ЗИЛ прошла дискуссия "Может ли лекторий изменить мир?". Мероприятие стало частью большой образовательно-развлекательной программы, приуроченной к дню рождения зиловского лектория. Лекции в стенах культурного центра проходят с 1930-х годов.

Участники дискуссии обсудили востребованность популяризаторских проектов. Сегодня, чтобы получить знания по тому или иному предмету, не нужно поступать в институт, достаточно найти и записаться на интересующие лекции. Образовательные программы рассчитаны, как на самых юных слушателей, так и на пенсионеров.

О разнообразии лекций и портрете слушателя рассказывали:

  • Михаил Ратгауз, кинокритик, заместитель главного редактора сайта Colta.ru, редактор журнала Esquire, заместитель главного редактора и шеф-редактор раздела "Общество" на сайте Openspace.
  • Нурия Фатыхова, куратор фестиваля "NOW. Как устроена современность", Координатор программы "Демократия фонда имени Генриха Белля".
  • Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Director of Studies научного бюро цифровых гуманитарных исследований CultLook.

Модератор дискуссии:
Елена Зеленцова, кандидат культурологии, вице-президент фонда "Сколково", директор по развитию городской среды.

У нас еще много лекций, смотрите их на сайте "Мослектория".

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