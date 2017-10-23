Кто и зачем посещает открытые лекции

23 октября 2017, 13:03
В Культурном центре ЗИЛ прошла дискуссия "Может ли лекторий изменить мир?". Мероприятие стало частью большой образовательно-развлекательной программы, приуроченной к дню рождения зиловского лектория. Лекции в стенах культурного центра проходят с 1930-х годов.
Участники дискуссии обсудили востребованность популяризаторских проектов. Сегодня, чтобы получить знания по тому или иному предмету, не нужно поступать в институт, достаточно найти и записаться на интересующие лекции. Образовательные программы рассчитаны, как на самых юных слушателей, так и на пенсионеров.
О разнообразии лекций и портрете слушателя рассказывали:
У нас еще много лекций, смотрите их на сайте "Мослектория".
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