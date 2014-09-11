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11 сентября 2014, 10:42

Политика

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 32 округа

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 32 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 32 округа

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На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 37 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 37 округа

Кандидаты в депутаты МГД от 12 округа представили свои программы

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 12 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 12 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 32 избирательного округа. В него входят районы Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники и часть района Нагатинский затон.

Участие в предвыборных дебатах приняли Татьяна Ломакина ("Единая Росси"), Роман Дьячков (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР).

В финале кандидаты еще раз перечислили основные пункты своих предвыборных программ и выступили с заключительным словом.
Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы
Мосгордума выборы дебаты Елена Силуянова новости кандидаты власть Борис Чернышов Татьяна Ломакина Роман Дьячков
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