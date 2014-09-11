На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 32 округа

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 32 избирательного округа. В него входят районы Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники и часть района Нагатинский затон.

Участие в предвыборных дебатах приняли Татьяна Ломакина ("Единая Росси"), Роман Дьячков (КПРФ), Борис Чернышов (ЛДПР).

В финале кандидаты еще раз перечислили основные пункты своих предвыборных программ и выступили с заключительным словом.