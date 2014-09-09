Кандидаты в депутаты МГД от 16 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 16 избирательного округа. Он включает в себя Богородское, Преображенское и часть района Соколиная гора.

Участие в предвыборных дебатах приняли Антон Молев (самовыдвиженец), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), Денис Парфенов (КПРФ), Николай Лазарев (ЛДПР).

Кандидаты представили свои предвыборные программы, ответили на вопросы оппонентов и выступили с заключительным словом.