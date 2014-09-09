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09 сентября 2014, 10:40

Политика

Кандидаты в депутаты МГД от 16 округа представили свои программы

Кандидаты в депутаты МГД от 16 округа представили свои программы

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 16 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 16 округа

Кандидаты в депутаты МГД от 36 округа представили свои программы

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 36 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 36 округа

Кандидаты в депутаты МГД от 3 округа представили свои программы

На канале "Москва Доверие" завершились дебаты кандидатов от 3 округа

На канале "Москва Доверие" начались дебаты кандидатов от 3 округа

Кандидаты в депутаты МГД от 31 округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 16 избирательного округа. Он включает в себя Богородское, Преображенское и часть района Соколиная гора.

Участие в предвыборных дебатах приняли Антон Молев (самовыдвиженец), Михаил Тимонов ("Справедливая Россия"), Денис Парфенов (КПРФ), Николай Лазарев (ЛДПР).

Кандидаты представили свои предвыборные программы, ответили на вопросы оппонентов и выступили с заключительным словом.
Сюжет: Дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы
Илья Федоровцеввласть

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