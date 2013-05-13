Глава "Оборонсервиса" Сергей Хурсевич обвиняется в нарушении закона

Главный военный прокурор предложил уволить главу "Оборонсервиса" Сергея Хурсевича. Сергей Фридинский обвиняет Хурсевича в нарушении закона. Он говорит, что общий ущерб государству от действий руководства холдинга превышает пять миллиардов рублей. Главный военный прокурор также подчеркнул в своем обращении к Шойгу, что именно Хурсевич организовал поставку в Минобороны бронированных автомобилей. При этом оплаты таможенных пошлин ему удалось избежать.