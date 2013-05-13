Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая 2013, 10:36

Глава "Оборонсервиса" Сергей Хурсевич обвиняется в нарушении закона

Глава "Оборонсервиса" Сергей Хурсевич обвиняется в нарушении закона

"Московский патруль": Пансион воспитанниц Минобороны

Фигуранта дела "Оборонсервиса" Закутайло подозревают в растрате

"Специальный репортаж": Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ

Новости канала "Москва. Доверие"

Новости канала "Москва Доверие"

Арест 4 фигурантов дела о хищениях в Минобороны продлен до 14 мая

Новости телеканала "Москва Доверие"

Новости телеканала "Москва Доверие"

Российскую армию обещают снова переодеть к концу 2015 года

Главный военный прокурор предложил уволить главу "Оборонсервиса" Сергея Хурсевича. Сергей Фридинский обвиняет Хурсевича в нарушении закона. Он говорит, что общий ущерб государству от действий руководства холдинга превышает пять миллиардов рублей. Главный военный прокурор также подчеркнул в своем обращении к Шойгу, что именно Хурсевич организовал поставку в Минобороны бронированных автомобилей. При этом оплаты таможенных пошлин ему удалось избежать.
Сюжет: Дело "Оборонсервиса"
Минобороны уголовные дела новости Федор Баландин Оборонсервис Сергей Хурсевич
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика