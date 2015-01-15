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Новости

15 января 2015, 11:15

Спорт

Минспорт предлагает расшить список товаров, подлежащих сертификации

Минспорт предлагает расшить список товаров, подлежащих сертификации

Минспорта проверит эффективность работы спортивных учебных заведений

Минспорт предлагает расшить список спортивных товаров, для которых обязательна сертификация. Конструкции для дворового футбола и хоккея будут не просто закапывать в землю, а бетонировать. Кроме того, некачественные спортивные маты и дешевые гимнастические брусья могут попасть под запрет. Проект нового документы сейчас разрабатывают. Вопрос остро встал после нескольких ЧП на детских площадках, когда школьники получали серьезные травмы, играя в футбол. Плохо закрепленные ворота падали на детей, сообщает телеканал "Москва 24".
Министерство спорта Илья Федоровцев новости сертификаты ворота
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