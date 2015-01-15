Минспорт предлагает расшить список товаров, подлежащих сертификации

Минспорт предлагает расшить список спортивных товаров, для которых обязательна сертификация. Конструкции для дворового футбола и хоккея будут не просто закапывать в землю, а бетонировать. Кроме того, некачественные спортивные маты и дешевые гимнастические брусья могут попасть под запрет. Проект нового документы сейчас разрабатывают. Вопрос остро встал после нескольких ЧП на детских площадках, когда школьники получали серьезные травмы, играя в футбол. Плохо закрепленные ворота падали на детей, сообщает телеканал "Москва 24".