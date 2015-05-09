Владимир Путин возглавил шествие "Бессмертного полка"

Президент России Владимир Путин с портретом отца, защищавшего Родину от нацистов, встал во главе шествия "Бессмертного полка" на Красной площади. Президент пройдет вместе с тысячами россиян, родственники которых также воевали в 1941–1945 годах. Подробности - в вивдеосюжете телеканала "Москва 24".