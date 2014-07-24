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24 июля 2014, 08:09

В ночь на 24 июля в районе аэропорта Донецка были слышны взрывы

В ночь на 24 июля в районе аэропорта Донецка были слышны взрывы

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В районе аэропорта и железнодорожного вокзала Донецка в ночь на 24 июля были вновь слышны взрывы. Как сообщают местные жители и ополченцы, велся артиллерийский обстрел, сообщает телеканал "Москва 24".

В аэропорту находится группировка украинских силовиков, окруженная ополченцами. Обе стороны ведут огонь из различных видов оружия. Также стало известно о пропаже в районе аэропорта двух журналистов: корреспондента телеканала Russia Today Грэма Филиппса и оператора информагенства "Anna-mews" Вадима Аксенова.
Сюжет: Ситуация на Украине
Ксения Чепенко новости Роман Карлов Украина военные действия
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