"Москва гид": Крокус Сити Холл

Крокус Сити Холл - это многоуровневый концертный зал, одна из самых популярных и крупных площадок подобного уровня в России. Открытие состоялось 25 октября 2009 года. Первым концертом стал вечер памяти Муслима Магамаева, в котором приняли участие несколько десятков российских эстрадных звезд.

Зал Крокус Сити Холл рассчитан более чем на 7 000 мест, он оснащен самым современным оборудованием и отвечает мировым стандартам.

За первые три года работы на сцене Крокус Сити Холл прошло более 900 мероприятий, а общее количество зрителей превысило три миллиона. Среди них - поклонники музыки самых разных направлений, от классики и джаза до хард-рока, любители театра и балета, а также спортивные болельщики.