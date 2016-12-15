Как выбрать новогоднюю елку

Главную елку страны спилят в четверг в Истринском лесничестве и отправят на поезде в Москву. Через пару дней столетнее дерево высотой 30 метров украсит Соборную площадь Кремля. Символ Нового года выбирала специальная комиссия, в которую вошли специалисты лесного хозяйства, а также деятели культуры и искусства. Смотрели в первую очередь на размеры и форму. У "правильной" ели должна быть пирамидальная крона.

На что обратить внимание при выборе главного новогоднего украшения для дома, узнали корреспонденты телеканала "Москва 24".