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15 декабря 2016, 08:30

Общество

Как выбрать новогоднюю елку

Как выбрать новогоднюю елку

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Главную елку страны спилят в четверг в Истринском лесничестве и отправят на поезде в Москву. Через пару дней столетнее дерево высотой 30 метров украсит Соборную площадь Кремля. Символ Нового года выбирала специальная комиссия, в которую вошли специалисты лесного хозяйства, а также деятели культуры и искусства. Смотрели в первую очередь на размеры и форму. У "правильной" ели должна быть пирамидальная крона.

На что обратить внимание при выборе главного новогоднего украшения для дома, узнали корреспонденты телеканала "Москва 24".
Сюжет: Готовимся к Новому году
Иван Базанов новости Новый год елки общество Владимир Дементьев Ксения Седунова
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