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10 февраля 2017, 06:30

Общество

Праздничные площадки будут оформлять с учетом архитектурного облика

Праздничные площадки будут оформлять с учетом архитектурного облика

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Праздничные площадки могут начать оформлять с учетом архитектурного облика Москвы. Об этом просят в департаменте культурного наследия столицы, передает телеканал "Москва 24".

В обращении, направленном в департамент торговли и услуг, уточняется: дизайн площадок зачастую избыточный, и праздничные объекты не вписываются в облик улицы, на которой расположены. В Мосгордуме идею поддержали и пообещали решать вопрос напрямую с организаторами ярмарок и фестивалей.
Иван Базанов новости общество Ксения Седунова
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