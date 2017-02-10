Праздничные площадки будут оформлять с учетом архитектурного облика

Праздничные площадки могут начать оформлять с учетом архитектурного облика Москвы. Об этом просят в департаменте культурного наследия столицы, передает телеканал "Москва 24".

В обращении, направленном в департамент торговли и услуг, уточняется: дизайн площадок зачастую избыточный, и праздничные объекты не вписываются в облик улицы, на которой расположены. В Мосгордуме идею поддержали и пообещали решать вопрос напрямую с организаторами ярмарок и фестивалей.