В Москве появятся подземные пешеходные улицы

В столице появятся подземные улицы. До конца года власти обещают создать схему пешеходных пространств под землей. В первую очередь, речь идёт о маршрутах от станций общественного транспорта до офисных центров, учебных заведений, а также театров и музеев.

Первая такая улица свяжет станцию метро "Университет" с главным зданием МГУ. Ещё один проект - тоннель от Манежной площади до Белорусского вокзала. Новые дороги должны рассредоточить наиболее напряжённые пешеходные потоки. На подземных улицах расположат магазины, кафе, а также входы на нулевые этажи банков и торговых центров. Планируется, что ширина тоннелей будет не менее 6 метров, высота - около 4,5 метров.