Генпрокуратура требует привлечь к ответственности руководство ФССП

Генеральная прокуратура России потребовала привлечь к ответственности руководство Федеральной службы судебных приставов. Проверка работы службы выявила массовые нарушения. Так, 400 тысяч документов оказались просто не зарегистрированы, 53 тысячи исполнительных производств утрачены.

В прошлом году с граждан было взыскано всего 2,5 миллиарда рублей штрафов, это в 15 раз меньше, чем назначили суды. В прокуратуре считают, что приставы искусственно завышают показатели своей работы. О результатах проверок проинформирован министр юстиции.