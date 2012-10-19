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Новости

19 октября 2012, 20:02

Назначен новый глава Центра имени Хруничева

Назначен новый глава Центра имени Хруничева

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Центр имени Хруничева получил нового руководителя. По итогам конкурса на должность гендиректора центра выбран Александр Селиверстов. Отбор проводили в два этапа. Первый - тестовые письменные испытания. На втором этапе предложения претендентов на пост директора рассматривала специальная комиссия. В ближайшие дни документы о назначении Александра Селиверстова подпишет руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин.


Должность гендиректора ракетно-космического предприятия стала вакантной в августе. В отставку ушел Владимир Нестеров, после аварии разгонного блока "Бриз-М". Тогда два спутника не были выведены на штатную орбиту. Александр Селиверстов работал его заместителем.
Елена Павлова новости руководство центр имени Хруничева
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