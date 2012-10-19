Назначен новый глава Центра имени Хруничева

Центр имени Хруничева получил нового руководителя. По итогам конкурса на должность гендиректора центра выбран Александр Селиверстов. Отбор проводили в два этапа. Первый - тестовые письменные испытания. На втором этапе предложения претендентов на пост директора рассматривала специальная комиссия. В ближайшие дни документы о назначении Александра Селиверстова подпишет руководитель Роскосмоса Владимир Поповкин.



Должность гендиректора ракетно-космического предприятия стала вакантной в августе. В отставку ушел Владимир Нестеров, после аварии разгонного блока "Бриз-М". Тогда два спутника не были выведены на штатную орбиту. Александр Селиверстов работал его заместителем.