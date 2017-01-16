Гражданская панихида по погибшим в катастрофе Ту-154 прошла в Москве

Гражданская панихида по жертвам крушения Ту-154 состоялась в телецентре "Останкино", сообщает телеканал "Москва 24". Прийти на панихиду по погибшим журналистам могли все желающие.

Среди погибших – девять журналистов – съемочная группа первого канала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Александр Сойдов. От телеканала НТВ в Сирию летели корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов. От телеканала звезда – корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский.

Все они летели в Сирию, чтобы освещать новогодний концерт для российских военных.