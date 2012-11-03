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03 ноября 2012, 18:27

Российский силач Алексей Муромский попал в книгу рекордов Гиннеса

Российский силач Алексей Муромский попал в книгу рекордов Гиннеса

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Пятикратный рекордсмен книги Рекордов Гиннесса, лидер силового шоу "Русские Богатыри" Александр Муромский установил новый мировой рекорд, который попал в книгу рекордов Гиннеса. Он согнул 25 прутьев из арматуры всего за 60 секунд. Для фиксации нового рекорда специально из Лондона в Москву прилетел глава судей книги рекордов Гиннесса - Джек Брокбэнк.

Предыдущий результат по сгибанию арматуры составлял 24 прута за минуту.
Елена Павлова новости Александр Муромский новый рекорд шоу арматуры
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