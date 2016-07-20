На 90-м километре Киевского шоссе столкнулись автобус и фура

Серьезная авария произошла на 90-м километре Киевского шоссе. На участке федеральной трассы, расположенном в Калужской области, столкнулись автобус и фура. По предварительной версии, водитель фуры решил резко развернуться на перекрестке на зеленый сигнал светофора. В салоне автобуса, который направлялся из Наро-Фоминского района в Обнинск, в этот момент находилось 24 человека. В результате водитель автобуса погиб на месте. Более десятка пассажиров, а также водитель фуры получили травмы различной степени тяжести. Четверо пострадавших сейчас остаются в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются, передает телеканал "Москва 24".