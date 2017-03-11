Стены начали кровоточить в одной из квартир в Воронеже

В Воронеже в одной из квартир начали кровоточить стены. Так утверждает хозяйка недвижимости. По словам девушки, страшный сюрприз она обнаружила, когда вернулась с работы. Жидкость красного цвета с едким запахом вытекала из розеток.

Дама сразу вызвала полицию и электриков. Однако те ничего подозрительного не обнаружили. Хозяйка отказалась ночевать в квартире, пока специалисты не объяснят странное явление. Роспотребнадзор сделал анализ проб воздуха, он оказался в порядке. А вот проверить субстанцию отказался, якобы на это у специалистов ведомства нет прав.

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