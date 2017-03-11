Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2017, 09:15

Общество

Стены начали кровоточить в одной из квартир в Воронеже

Стены начали кровоточить в одной из квартир в Воронеже

Почти полмиллиона жителей Мичигана остались без электричества

Причиной крушения вертолета в Стамбуле стало столкновение с телебашней

Найдены фрагменты одежды еще одного рабочего на месте обвала тоннеля

Строящийся тоннель обрушился на Калужском шоссе

"Москва Сегодня": почему обрушился Калужский тоннель

Взрыв прогремел на шахте во Львовской области

Мосгосстройнадзор создал комиссию по факту обрушения в тоннеле

Телеканал "Москва 24" показал кадры с места обрушения тоннеля в ТиНАО

Под завалами на Калужском шоссе могут находиться люди

В Воронеже в одной из квартир начали кровоточить стены. Так утверждает хозяйка недвижимости. По словам девушки, страшный сюрприз она обнаружила, когда вернулась с работы. Жидкость красного цвета с едким запахом вытекала из розеток.

Дама сразу вызвала полицию и электриков. Однако те ничего подозрительного не обнаружили. Хозяйка отказалась ночевать в квартире, пока специалисты не объяснят странное явление. Роспотребнадзор сделал анализ проб воздуха, он оказался в порядке. А вот проверить субстанцию отказался, якобы на это у специалистов ведомства нет прав.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
ЧП новости общество стены Воронеж Вероника Иващенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика