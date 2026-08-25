Сварщики и токари будут востребованы в России до 2032 года

Сварщики и токари будут одними из самых востребованных специалистов в России в ближайшие 5–6 лет. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что дефицит рабочих кадров сохранится до 2032 года.

В числе наиболее необходимых рынку также специалисты по беспилотным летательным аппаратам и лаборанты химического анализа. В ближайшие 7 лет экономике потребуется почти 140 тысяч сварщиков и газорезчиков.

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