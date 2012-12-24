Похищенного в Москве топ-менеджера компании Hitachi перед смертью пытали - стали известны первые результаты расследования громкого убийства. По некоторым данным, с Якова Фоминых преступники "выбивали" нужные сведения утюгом и бейсбольной битой.

Напомним, Фоминых похитили вскоре после того, как он снял с учета свою машину - автомобиль вывезли со стоянки ГИБДД, позже его нашли сожженным. Какие именно сведения злоумышленники хотели получить от Фоминых, пытаются выяснить следователи. Известно лишь, что за несколько дней до убийства топ-менеджер Hitachi планировал серию крупных и важных для компании сделок.