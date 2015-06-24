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Новости

24 июня 2015, 08:13

В Ереване возобновился митинг против повышения тарифов ЖКХ

В Ереване возобновился митинг против повышения тарифов ЖКХ

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В Ереване митингующие против повышения тарифов на электроэнергию продолжают акцию протеста. Накануне около тысячи человек вновь пришли на проспект маршала Баграмяна, где расположены правительственные здания.
Туда стянуты дополнительные силы полиции. После полуночи к участникам акции вышли депутаты парламента и общественные деятели. Они побеседовали с митингующими и попытались убедить их покинуть проспект, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, акция протеста началась в Ереване в пятницу. В понедельник демонстранты пытались пройти к резиденции президента. Рано утром во вторник полиция разогнала митинг с помощью водометов. Почти 240 человек были задержаны.

Протестующие требуют отменить постановление, согласно которому стоимость электричества повышается примерно на 17 процентов. Митинги с такими же лозунгами, помимо Еревана, прошли в городах Гюмри и Ванадзоре.
Ксения Чепенко новости Роман Карлов повышение тарифов массовые протесты Ереван

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