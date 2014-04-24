Ночью у Триумфальной арки высадили 365 тысяч цветов виолы

В ночь на четверг специалисты "Мосзеленхоза" высаживали цветы у Триумфальных ворот. Этот цветник считается самым большим в Москве. Клумбы на нем выкладывают в виде знамен войсковых подразделений: гусарского, артиллерийского и пехотного полков. Такова традиция, сохраненная после празднования 200-летия победы русских войск в войне 1812 года, передает телеканал "Москва 24". Для украшения использовали 365 тысяч цветов виолы.



Всего в этом году специалисты планируют высадить более 16 миллионов цветов 45 видов. Во всей красе клумбы и газоны появятся в самые ближайшие дни и останутся до осени.