Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 апреля 2014, 08:15

Город

Ночью у Триумфальной арки высадили 365 тысяч цветов виолы

Ночью у Триумфальной арки высадили 365 тысяч цветов виолы

Инженерные сети на ВВЦ должны восстановить к зимнему сезону - Собянин

В этом году столичные улицы украсят 16 миллионов цветов

"12 округов. Интервью": Зампрефекта ТиНАО Игорь Малыгин

"12 округов": Западный административный округ

Летний сезон в столичных парках стартует 1 мая

"12 округов. Интервью": Зампрефекта ЮЗАО Роман Камаев

Парк "Орленок" на севере Москвы восстановят к августу 2014 года

Сергей Собянин возглавит штаб по реконструкции ВВЦ

"12 округов. Интервью": Первый зампрефекта ЮВАО Александр Найданов

В ночь на четверг специалисты "Мосзеленхоза" высаживали цветы у Триумфальных ворот. Этот цветник считается самым большим в Москве. Клумбы на нем выкладывают в виде знамен войсковых подразделений: гусарского, артиллерийского и пехотного полков. Такова традиция, сохраненная после празднования 200-летия победы русских войск в войне 1812 года, передает телеканал "Москва 24". Для украшения использовали 365 тысяч цветов виолы.

Всего в этом году специалисты планируют высадить более 16 миллионов цветов 45 видов. Во всей красе клумбы и газоны появятся в самые ближайшие дни и останутся до осени.
благоустройствоНаиль ГубаевновостиЯрослав Ярославцевчистый городцветникиЦПКиО имени Горького

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика