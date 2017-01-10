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10 января 2017, 07:45

Общество

Сборы российских кинотеатров в начале января стали рекордными

Сборы российских кинотеатров в начале января стали рекордными

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Россияне на новогодних праздниках штурмовали кинотеатры. Кассовые сборы в первую неделю января стали рекордными, превысив три с половиной миллиарда рублей.
Эксперты объясняют такой результат тем, что в кино одновременно шли фильмы, рассчитанные на разные возрастные группы. Молодежь покупала билеты на “Пассажиров”, “Изгой-один” и “Кредо убийцы”, взрослые – шли на “Елки 5” и “Викинга”. Дети могли посмотреть “Трех богатырей”, “Снежную королеву” и “Монстр-траки”. Подробности – в сюжете телеканала "Москва 24".
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