Россиянка Мирра Андреева вышла в финал Roland Garros

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема. В полуфинале Roland Garros она обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:1, 6:3.

Андреева стала первой российской теннисисткой за последние пять лет, пробившейся в финал мэйджора в женском одиночном разряде. Последний раз этого добивалась Анастасия Павлюченкова в 2021 году.

В финале, который состоится 6 июня, Андреева сыграет с полькой Майей Хвалиньской, занимающей 114-е место в рейтинге WTA. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.