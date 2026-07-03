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Новости

03 июля, 08:00

Спорт

Новости спорта: в Парагвае полицейские и заключенные отпраздновали победу в матче ЧМ-2026

Новости спорта: в Парагвае полицейские и заключенные отпраздновали победу в матче ЧМ-2026

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Новости мира: 4 человека погибли в Мехико во время празднования победы сборной в матче ЧМ

В Парагвае сотрудники полиции и заключенные вместе отметили победу сборной над Германией в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Тем временем в Мексике после игр турнира произошли столкновения между болельщиками: часть праздновала победу, другие выражали недовольство поражениями.

На бейсбольном матче "Окленд" – "Лос-Анджелес" один из фанатов громко объявил о голе своей команды в ворота Эквадора, и его крик был слышен на весь сектор.

В матче Бельгия – Сенегал двое зрителей выбежали на поле. Первого остановили у штрафной площади, второго – на лицевой линии. Об этих и других спортивных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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