Новости спорта: в Парагвае полицейские и заключенные отпраздновали победу в матче ЧМ-2026

В Парагвае сотрудники полиции и заключенные вместе отметили победу сборной над Германией в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Тем временем в Мексике после игр турнира произошли столкновения между болельщиками: часть праздновала победу, другие выражали недовольство поражениями.

На бейсбольном матче "Окленд" – "Лос-Анджелес" один из фанатов громко объявил о голе своей команды в ворота Эквадора, и его крик был слышен на весь сектор.

В матче Бельгия – Сенегал двое зрителей выбежали на поле. Первого остановили у штрафной площади, второго – на лицевой линии. Об этих и других спортивных темах – в эфире телеканала Москва 24.