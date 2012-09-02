"Москва. Народная летопись". Пословицы времен Иоанна Грозного

Наибольшее количество пословиц и поговорок появилось в русском языке во время царствования Иоанна Грозного. "Концы в воду" - так говорили о репрессиях против населения подозрительного царя и его опричников. Масштабы казней смущали даже самого Грозного - опричники стали придумывать способы, как замести следы. От одного из таких способов и родилась поговорка "Концы в воду", когда неугодных царю людей топили с камнем на шее.

"Шиворот-навыворот" - шиворотом в Московской Руси назывался расшитый воротник боярской одежды, один из знаков достоинства вельможи. Во времена Ивана Грозного боярина, подвергшегося царскому гневу и опале, сажали на тощую клячу спиной вперед, надев на него одежду тоже наизнанку, т.е. шиворот навыворот (наоборот).