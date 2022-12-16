МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Новости

16 декабря, 18:00

Город

"Мой район": Экоцентр. Войковский район

"Мой район": Экоцентр. Войковский район

Москвичам рассказали о движении в городе после снегопада

В столичном районе Отрадное реконструируют несколько улиц в 2023 году

Новости часа: в столице круглосуточно дежурят 1,5 тыс аварийных бригад

"Мой район. Обратная связь": строители завершили капремонт дома на Россошанской улице

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Анастасия Ракова сообщила о публикации рейтинга городских поликлиник

Москвичи стали чаще задумываться об экологии и бережном отношении к окружающей среде: люди начинают осознанно подходить к покупкам, сортируют вторсырье и сдают вещи в переработку. Новичкам сразу разобраться во всей экологической повестке не просто – тогда на помощь придут волонтеры Экоцентра "Сборка" в Войковском районе Москвы.

Волонтеры расскажут, как в столице работает система экологического мониторинга, какие программы и разработки внедряют в столице. Подробнее – в программе "Мой район".

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