"Мой район": Экоцентр. Войковский район

Москвичи стали чаще задумываться об экологии и бережном отношении к окружающей среде: люди начинают осознанно подходить к покупкам, сортируют вторсырье и сдают вещи в переработку. Новичкам сразу разобраться во всей экологической повестке не просто – тогда на помощь придут волонтеры Экоцентра "Сборка" в Войковском районе Москвы.

Волонтеры расскажут, как в столице работает система экологического мониторинга, какие программы и разработки внедряют в столице. Подробнее – в программе "Мой район".