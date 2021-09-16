"Москва и мир": отопительный сезон в столице и вакцинация в Китае

Отопление дали уже более чем в 90% жилых домов и социальных объектов Москвы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Процесс происходит поэтапно в течение пяти дней. В первую очередь отопление включают в поликлиниках, больницах, детских садах, школах, жилых домах и офисных зданиях. Затем идут магазины и промышленные предприятия.
Также в столице сейчас работает горячая линия по вопросам включения отопления. Горожане могут пожаловаться на течи, отсутствие теплой воды, недостаточный прогрев батарей и другие проблемы.
Отопление в Москве дали на фоне похолодания. Температура воздуха в городе сейчас на 5 градусов ниже климатической нормы. И потепления ждать не стоит. В воскресенье в столичный регион придет новая волна холода. Днем термометры покажут не больше 5–7 градусов тепла. По ночам же прогнозируют от 0 до 6. В воскресенье в городе и области начнутся дожди.
Владимир Путин рассказал о своей самоизоляции во время саммита ОДКБ, в котором принимает участие по видеосвязи. Такой режим президент собирается соблюдать еще несколько дней. Уйти на самоизоляцию он был вынужден из-за того, что в его ближайшем окружении многие подхватили коронавирус.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент абсолютно здоров и будет работать с прежней интенсивностью, хоть и в дистанционном формате.
Дмитрий Песков также отметил, что возможность введения новых антиковидных ограничений или локдауна в России сейчас не рассматривается. По его словам, Кремль получает прогнозы вирусологов относительно новой волны заболеваемости, однако эти отчеты содержат разные экспертные мнения, в том числе абсолютно противоположные.
Более одного миллиарда китайцев уже полностью вакцинировались от коронавируса. Это около 70% населения страны. По масштабности в этом вопросе КНР нет равных. Согласно статистике, из всех сделанных в мире прививок, треть приходиться именно на Китай. Только в одном Пекине вакцинированы почти все жители.
Медики прогнозируют, что коллективный иммунитет у населения выработается уже к концу года. Сейчас вакцинировать начали подростков и детей в возрасте от трех лет.
Чуть менее года назад в Китае одобрили первую вакцину для экстренного применения. Ее производит компания Sinopharm. Помимо этого препарата в стране разрешены еще шесть вакцин. Однако ослаблять ограничения в стране пока не планируют, очаговые заражения еще случаются.
Одна из последних вспышек зафиксирована в городе Путянь в минувшие выходные. За два дня коронавирусом там заболели не менее 34 человек. Эпицентрами распространения стали обувная фабрика и школа. Местным жителям рекомендовали оставаться дома. А желающие выехать из региона должны иметь сертификат об отрицательном тесте на коронавирус.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: