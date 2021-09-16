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Общество

18:00

"Москва и мир": отопительный сезон в столице и вакцинация в Китае

город ЖКХ общество погода за рубежом медицина видео

Отопление дали уже более чем в 90% жилых домов и социальных объектов Москвы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Процесс происходит поэтапно в течение пяти дней. В первую очередь отопление включают в поликлиниках, больницах, детских садах, школах, жилых домах и офисных зданиях. Затем идут магазины и промышленные предприятия.

Также в столице сейчас работает горячая линия по вопросам включения отопления. Горожане могут пожаловаться на течи, отсутствие теплой воды, недостаточный прогрев батарей и другие проблемы.

Отопление в Москве дали на фоне похолодания. Температура воздуха в городе сейчас на 5 градусов ниже климатической нормы. И потепления ждать не стоит. В воскресенье в столичный регион придет новая волна холода. Днем термометры покажут не больше 5–7 градусов тепла. По ночам же прогнозируют от 0 до 6. В воскресенье в городе и области начнутся дожди.

Владимир Путин рассказал о своей самоизоляции во время саммита ОДКБ, в котором принимает участие по видеосвязи. Такой режим президент собирается соблюдать еще несколько дней. Уйти на самоизоляцию он был вынужден из-за того, что в его ближайшем окружении многие подхватили коронавирус.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент абсолютно здоров и будет работать с прежней интенсивностью, хоть и в дистанционном формате.

Дмитрий Песков также отметил, что возможность введения новых антиковидных ограничений или локдауна в России сейчас не рассматривается. По его словам, Кремль получает прогнозы вирусологов относительно новой волны заболеваемости, однако эти отчеты содержат разные экспертные мнения, в том числе абсолютно противоположные.

Более одного миллиарда китайцев уже полностью вакцинировались от коронавируса. Это около 70% населения страны. По масштабности в этом вопросе КНР нет равных. Согласно статистике, из всех сделанных в мире прививок, треть приходиться именно на Китай. Только в одном Пекине вакцинированы почти все жители.

Медики прогнозируют, что коллективный иммунитет у населения выработается уже к концу года. Сейчас вакцинировать начали подростков и детей в возрасте от трех лет.

Чуть менее года назад в Китае одобрили первую вакцину для экстренного применения. Ее производит компания Sinopharm. Помимо этого препарата в стране разрешены еще шесть вакцин. Однако ослаблять ограничения в стране пока не планируют, очаговые заражения еще случаются.

Одна из последних вспышек зафиксирована в городе Путянь в минувшие выходные. За два дня коронавирусом там заболели не менее 34 человек. Эпицентрами распространения стали обувная фабрика и школа. Местным жителям рекомендовали оставаться дома. А желающие выехать из региона должны иметь сертификат об отрицательном тесте на коронавирус.

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Программа: Москва и мир
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