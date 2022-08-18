"Это наш город": завершились работы по реабилитации долины реки Чертановки на юге Москвы

В Москворечье-Сабурове завершились работы по реабилитации долины реки Чертановки. На месте стихийной свалки появилась комфортабельная зона отдыха.

Специалисты укрепили русло реки, проложили тропинки и обустроили мосты. На прибрежной территории появились лавочки, зоны для пикников, детские и спортивные площадки. В долине уложили газон, высадили деревья и кустарники. На все работы ушло около трех лет.