"Это наш город": парки Москвы за зиму посетили 35 миллионов человек

Парки Москвы за эту зиму посетили 35 миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, в пятерку самых популярных вошли Парк Горького, "Сокольники ", Измайловский парк, "Зарядье" и Парк Победы.

Градоначальник предложил москвичам принять участие в составлении летней программы для этих площадок. Голосование идет на портале "Активный гражданин". Пользователям предлагают ответить, какие кружки и секции необходимо открыть в городских парках.