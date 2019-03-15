15 марта 2019, 08:00Мэр Москвы
"Это наш город": парки Москвы за зиму посетили 35 миллионов человек
Парки Москвы за эту зиму посетили 35 миллионов человек. Об этом сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, в пятерку самых популярных вошли Парк Горького, "Сокольники ", Измайловский парк, "Зарядье" и Парк Победы.
Градоначальник предложил москвичам принять участие в составлении летней программы для этих площадок. Голосование идет на портале "Активный гражданин". Пользователям предлагают ответить, какие кружки и секции необходимо открыть в городских парках.
Программа: Это наш город