"Раскрывая тайны. Звёзды": Ирина Печерникова

Ирина Печерникова – одна из самых красивых актрис советского кино. Нежная, женственная, ранимая, беззащитная. Она же – главная героиня желтых таблоидов, притча во языцех. Актриса с диагнозом алкоголизм. Из-за своего пагубного пристрастия оставшаяся одна, утратившая красоту и профессию. Кто же она на самом деле? Почему актрису Ирину Печерникову преследовало одно горе за другим? Какая беда привела ее на встречу с первым мужем? Как Владимир Высоцкий добивался ее внимания? Узнаете в программе "Раскрывая тайны".