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Новости

05 сентября 2015, 13:00

"Раскрывая тайны. Звёзды": Ирина Печерникова

"Раскрывая тайны. Звёзды": Ирина Печерникова

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Ирина Печерникова – одна из самых красивых актрис советского кино. Нежная, женственная, ранимая, беззащитная. Она же – главная героиня желтых таблоидов, притча во языцех. Актриса с диагнозом алкоголизм. Из-за своего пагубного пристрастия оставшаяся одна, утратившая красоту и профессию. Кто же она на самом деле? Почему актрису Ирину Печерникову преследовало одно горе за другим? Какая беда привела ее на встречу с первым мужем? Как Владимир Высоцкий добивался ее внимания? Узнаете в программе "Раскрывая тайны".
Программа: Раскрывая тайны звёзд
программы Ирина Мирошниченко Дмитрий Харатьян
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