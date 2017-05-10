"В теме": зачем директора ФБР отправили в отставку

"Очень хорошая встреча"! Так президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Дипломат на пресс-конференции в Вашингтоне был менее эмоционален. Сказал, что "за один присест всех проблем не решить", но сдвиги есть. Нынешние переговоры, по сути, – продолжение российско-американского диалога, начатого в апреле в Москве. Прямо перед ответным визитом президент США вдруг уволил главу ФБР. Официально Джеймс Коми лишился своего поста за профнепригодность: плохо расследовал дело Клинтон. Неофициально – за поиск связей команды Трампа с Россией.

Так зачем директора ФБР отправили в отставку раньше срока? И как переговоры Трампа и Лаврова повлияют на дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона? Об этом прямо сейчас в программе "В Теме" расскажет её ведущий, политолог Константин Симонов.