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10 мая 2017, 23:00

Политика

"В теме": зачем директора ФБР отправили в отставку

"В теме": зачем директора ФБР отправили в отставку

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Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

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"Очень хорошая встреча"! Так президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Дипломат на пресс-конференции в Вашингтоне был менее эмоционален. Сказал, что "за один присест всех проблем не решить", но сдвиги есть. Нынешние переговоры, по сути, – продолжение российско-американского диалога, начатого в апреле в Москве. Прямо перед ответным визитом президент США вдруг уволил главу ФБР. Официально Джеймс Коми лишился своего поста за профнепригодность: плохо расследовал дело Клинтон. Неофициально – за поиск связей команды Трампа с Россией.

Так зачем директора ФБР отправили в отставку раньше срока? И как переговоры Трампа и Лаврова повлияют на дальнейшие отношения Москвы и Вашингтона? Об этом прямо сейчас в программе "В Теме" расскажет её ведущий, политолог Константин Симонов.
Программа: В теме
США программы Сергей Лавров ФБР власть Константин Симонов жизнь в мире
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