"Город Доверия": Как остановить загрязнение подмосковного озера

Название: "Город Доверия"

Ведущий: Андрей Эйхфус

Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие" в 10.10

Для кого: Для тех, кто обеспокоен загрязнением окружающей среды в Москве



Ежегодно Роспотребнадзор проводит в Москве и Московской области мониторинг водоемов, пригодных для купания летом. К сожалению, список получается небольшой - то и дело в них находят строительный мусор.

Что делать, если пруд или озеро под окнами дома превращают в свалку? Куда обращаться, если у воды появился неприятный запах? И кто отвечает за вред, причиненный окружающей среде? Выяснила программа "Город Доверия".