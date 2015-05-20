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Новости

20 мая 2015, 10:30

Чистый город

"Город Доверия": Как остановить загрязнение подмосковного озера

"Город Доверия": Как остановить загрязнение подмосковного озера

Роспотребнадзор проверяет водоемы перед началом купального сезона

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"Москва гид": На столичной волне

  • Название: "Город Доверия"
  • Ведущий: Андрей Эйхфус
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва Доверие" в 10.10
  • Для кого: Для тех, кто обеспокоен загрязнением окружающей среды в Москве

Ежегодно Роспотребнадзор проводит в Москве и Московской области мониторинг водоемов, пригодных для купания летом. К сожалению, список получается небольшой - то и дело в них находят строительный мусор.

Что делать, если пруд или озеро под окнами дома превращают в свалку? Куда обращаться, если у воды появился неприятный запах? И кто отвечает за вред, причиненный окружающей среде? Выяснила программа "Город Доверия".
Программа: Город Доверия
водоемыпрограммыАндрей Эйхфусчистый городЗоя ЗотоваАлександр Куксазагрязнение водыАлексей ГусенковАнатолий ЗинзиверВалерий АстраханцеЕвгений ВенициановНаталия ЩегольковаРоман Волков

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