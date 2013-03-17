"О вкусной и здоровой пище": гостья программы диетолог Елена Байкова

В гости к ведущему программы "О вкусной и здоровой пище" Дмитрию Шуршакову очередной раз пришла Елена Байкова – кандидат медицинских наук, специалист по рациональному питанию (диетолог) клиники Доктор Борменталь, автор семинаров, вебинаров, ведет группы по снижению веса.

Главная ее идея заключается в том, что толстые люди потому и толстые, что они много едят. Однако у Дмитрия вопросов о том, чем

кормить гостью в последний день Масленицы вообще не возникает. Вместе они напекли блинов, но не простых, а с компотом из мандаринов и каймаком.