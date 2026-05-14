"Новости дня": на Крутицкой набережной идут работы по укреплению берега

На Крутицкой набережной идут работы по укреплению берега. Новая дорога вдоль набережной станет шире. По пути установят новые остановки, а у реки появится амфитеатр.

Преображается сейчас и Симоновская набережная – ее продлят до Третьего транспортного кольца. Возле строящегося стадиона "Торпедо" уже заканчивают создание подземного пешеходного перехода с лифтами.

