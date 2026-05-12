"Новости дня": проект "Сад как открытая книга" стартовал в музее-заповеднике "Коломенское"

В музее-заповеднике "Коломенское" стартовал проект "Сад как открытая книга". Желающие могут прогуляться по территории с аудиосопровождением и принять участие в конкурсе фотоснимков. Главные локации Дьяковский сад и сад у Дворца царя Алексея Михайловича.

Цветущие сады являются визитной карточкой музея-заповедника. Они были разбиты, когда Коломенское было загородной резиденцией государственных правителей. Здесь прогуливались царь Алексей Михайлович, Петр I и Екатерина II. Принять участие в проекте можно с 14 мая по 14 июня.

