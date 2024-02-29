29 февраля, 23:55Город
"Мой район. Новости": стартовую площадку по реновации утвердили на Марьинской улице
На Марьинской улице в Останкинском районе утвердили стартовую площадку по программе реновации. Всего на северо-востоке Москвы будет четыре таких точки, где возведут новое жилье.
По результатам 2023 года именно СВАО признали лидером по темпам переселения. На данный момент в Москве идет вторая волна реновации – на месте снесенных домов начинается строительство новых зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".
Программа: Мой район. Новости