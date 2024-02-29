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29 февраля, 23:55

Город

"Мой район. Новости": стартовую площадку по реновации утвердили на Марьинской улице

"Мой район. Новости": стартовую площадку по реновации утвердили на Марьинской улице

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На Марьинской улице в Останкинском районе утвердили стартовую площадку по программе реновации. Всего на северо-востоке Москвы будет четыре таких точки, где возведут новое жилье.

По результатам 2023 года именно СВАО признали лидером по темпам переселения. На данный момент в Москве идет вторая волна реновации – на месте снесенных домов начинается строительство новых зданий. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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