25 апреля 2012, 16:07
"Москва в твоей тарелке": Харчевня "Гедимино дварас"
Юлий Гуголев отправился пробовать литовское национальное блюдо - цеппелины - в литовский ресторан, расположенный в Мякинино.
Цеппелины - это картофельные зразы с мясной, творожной или овощной начинкой. Название "цеппелины" происходит от названия производителя дирижаблей – Zeppelin. Они нередко пролетали над территорией Литвы во время Первой мировой войны.
Ведущий программы "Москва в твоей тарелке" побеседовал с шеф-поваром литовского ресторана и попробовал получившиеся цеппелины.
Программа: Москва в твоей тарелке