Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля 2012, 16:07

"Москва в твоей тарелке": Харчевня "Гедимино дварас"

"Москва в твоей тарелке": Харчевня "Гедимино дварас"

"Топ-7": Тайские рестораны заменили москвичам Таиланд

"Москва в твоей тарелке": открылся кошерный ресторан "Мисада"

Юлий Гуголев отправился пробовать литовское национальное блюдо - цеппелины - в литовский ресторан, расположенный в Мякинино.

Цеппелины - это картофельные зразы с мясной, творожной или овощной начинкой. Название "цеппелины" происходит от названия производителя дирижаблей – Zeppelin. Они нередко пролетали над территорией Литвы во время Первой мировой войны.

Ведущий программы "Москва в твоей тарелке" побеседовал с шеф-поваром литовского ресторана и попробовал получившиеся цеппелины.
Программа: Москва в твоей тарелке
рестораны Москва в твоей тарелке Юлий Гуголев программы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика