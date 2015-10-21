"Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой": Как менялось метро

Название: "Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой"

"Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой" Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"

По будням на телеканале "Москва 24" Ведущая: Екатерина Бурлакова

Екатерина Бурлакова Для кого: Для тех, кто интересуется историей столицы



Почему метро не построили в Москве еще в XIX веке? Каким оно могло бы быть и каким все-таки стало? На какой станции можно увидеть ископаемых юрского периода? До какой скорости могут разгоняться поезда подземки? И как сегодня можно с пользой для дела провести время под землей? Расскажет программа "Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой".