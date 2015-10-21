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21 октября 2015, 16:00

Город

"Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой": Как менялось метро

"Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой": Как менялось метро

Безопасность в столичном метро усиливают

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  • Название: "Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой"
  • Когда смотреть: По будням на телеканале "Москва 24"
  • Ведущая: Екатерина Бурлакова
  • Для кого: Для тех, кто интересуется историей столицы

Почему метро не построили в Москве еще в XIX веке? Каким оно могло бы быть и каким все-таки стало? На какой станции можно увидеть ископаемых юрского периода? До какой скорости могут разгоняться поезда подземки? И как сегодня можно с пользой для дела провести время под землей? Расскажет программа "Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой".
Сюжет: Эволюция Москвы: как преображается город
Программа: Эволюция Москвы с Екатериной Бурлаковой
метро строительство транспорт программы Екатерина Бурлакова эволюция
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